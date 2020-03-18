人民幣中間價貶值234個基點 人行連續22日暫停逆回購 11:022020/03/18 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價18日報7.0328，較17日報7.0094，貶值234個基點，創2019年12月11日以來新低。18日中間價較17日下午4時30分收報7.0096，貶值232個基點；較17日晚上11時30分報7.006，貶值268個基點。 香港信報報導，中國人民銀行（簡稱人行）連續第22日暫停逆回購（附賣回）操作。人行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，18日不展開逆回購（附賣回）操作。本周仍無逆回購到期，單日既無資金投放也無回籠。 (工商 ) #貶值 #基點 #人行 #暫停逆回購 #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 加拿大央行意外降息 10天內降息100基點 13:032020/03/14 財經 因應美國降息 港金管局下調基本利率至0.86％ 10:122020/03/16 財經 陸股匯偏弱 離岸人民幣再破7 11:332020/03/16 財經 人行開展MLF操作1,000億元 利率未變 13:022020/03/16 財經 2月人民幣存款餘額 創6年新低 17:132020/03/16 財經 在岸人民幣收復「7」失地 收報6.9974 17:302020/03/16 財經 《金融》2月OBU和DBU人民幣存款餘額2519.31億元，創6年新低 17:392020/03/16 財經 美突降息4碼 人幣價值凸顯 04:092020/03/17 焦點新聞 2月人民幣存款 創6年最低 04:102020/03/17 金融．稅務 渣打下調陸GDP預測：年增4％ 15:192020/03/17 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 斷頭賣壓殺出？道瓊期暴跌800點 台股殺220點至9218 - 財經 台股又殺低...存股族滿手股票該怎麼辦？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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