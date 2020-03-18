人民幣兌美元中間價18日報7.0328，較17日報7.0094，貶值234個基點，創2019年12月11日以來新低。18日中間價較17日下午4時30分收報7.0096，貶值232個基點；較17日晚上11時30分報7.006，貶值268個基點。

香港信報報導，中國人民銀行（簡稱人行）連續第22日暫停逆回購（附賣回）操作。人行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，18日不展開逆回購（附賣回）操作。本周仍無逆回購到期，單日既無資金投放也無回籠。

(工商 )