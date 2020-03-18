雷虎科技（8033）18日宣布，旗下子公司雷虎生技（6493）17日與B.A. International公司正式完成簽約，出售手中持有轉投資的雷祥生技公司49％股權，處分利益約新台幣4,500萬元，以雷虎生技股本逾2.4億元計算，EPS貢獻逾1.87元，且母公司雷虎科技估計可認列近3,000萬元的業外收益，讓雷虎科技預計第一季營運可望轉虧為盈。

雷虎科技旗下子公司雷虎生技，17日與B.A. International公司，正式完成簽約，出售其轉投資雷祥生技49％股權，交易金額6,440萬元，預估處分利益約4,500萬元。此次股權出售交易，主要為配合其客戶全球供應鏈管理及強化雙方合作關係需要，同意其客戶增加持有行銷公司雷祥生技股權，負起更大的行銷責任。

雷虎生技17日還與雷祥生技簽署新修訂及增補供貨合約案，合約期限從2020年3月17日至2030年3月16日止。

雷虎生技表示，主要是依現況及雙方未來計劃重新修訂及增補供貨合約，具體目的就是要共同合作發展全球醫療器械及設備市場，共創雙贏。上述新的供貨合約，對新產品的開發，對未來長期合作關係穩固，及業務的成長，預期有很大的助益。

興櫃公司雷虎生技，主要產品為口腔醫療用品，以牙醫師用的醫療牙鑽機為大宗，擴及維修市場的轉子組，與保養機等產品，目前正大力發展防回吸牙鑽保護病人及醫師免受新冠肺炎病毒及其他細菌殘留感染。另外，超音波洗牙齒及電動牙鑽機等機電整合產品，亦已開發完成，主要供應歐美市場所需，前景看好。

雷虎生技董事會日前已決議去年度股利，每股擬配發現金股利1.5元，並計畫辦理私募普通股，私募股數不超過300萬股，私募對象擬視市場狀況及公司需求，引進策略性投資人，並在股東常會決議日起一年內，分為一次至三次辦理。

(工商 )