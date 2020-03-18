美股道瓊指數大漲千點，但台股今日開小高後，隨著美股期指電子盤下跌近3%以及港股等亞股震盪壓回，受到台積電(2330)翻黑影響，以及金融股指數續跌，台股早盤仍震盪，上檔9500點遇壓後轉跌，多空在9400點激烈攻防。

美國白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案激勵，美股道瓊工業指數終場大漲1048.86點，漲幅5.2%，收在21237.38點。標準普爾500指數勁揚143.06點，漲幅6%，收在2529.19點。以科技股為主的那斯達克漲430.19點，漲幅6.23%，收在7334.78點。

台積電ADR周二收48.54美元，大漲3.64美元或8.11%，折合新台幣每股約293.7元。台積電今早開高1.5元為269.5元，早盤至目前為止，震盪幅度比前兩天趨緩，力守267元。

台積電周二股價開低，開盤跳空跌11.5元至265元，創5個多月新低，市值跌破7兆元關卡，收盤價為268元；今早一度小漲，市值約近7兆元。

台積電今早試圖穩盤，但市場信心不足，上檔9500點遭遇賣壓，加上降息預期打壓金融股，國泰金(2882)、中信金(2891)等下跌，以及美股電子盤再度大跌，亞股也並非全數走穩，台股早盤就在平盤附近震盪。今天尾盤為台指期結算，多空可能持續拉鋸。

在美國政府將推出規模逾1兆美元的激勵政策帶動下，周二美股三大指數強勁反彈，但今早美股期貨表現疲弱，道瓊指數期貨大跌600點，市場仍劇烈震盪。

台股周二大跌278點，創14個月低點。台股下檔在10年線及9000點附近預計有所支撐，因新冠肺炎疫情持續蔓延歐洲地區，整體市場信心仍不足。

(時報資訊)