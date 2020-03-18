2008年爆發全球金融海嘯，據統計，全球股市波段下跌逾4成，新興股市更逾5成，但隔年反彈逾3、7成，反彈幅度驚人。復華投信總經理周輝啟表示，目前疫情擴散仍未獲得控制，短期將衝擊經濟景氣及企業營運，但各國股市及台股歷經波段修正後，已回落至評價合理區間下緣；由於指數修正使台股殖利率提升，預估持續受惠5G發展長線利多的看法並未改變，加以相關權值龍頭企業具競爭力優勢、獲利能力仍佳，使台股中長期投資價值浮現。

周輝啟建議，面對大起大落的股票市場，投資人常受限於人性的貪與怕，而錯過了低檔入市的機會，所以與其預測行情，不如有紀律的投資，透過定時定額拉長投資時間、設立停利點，才能戰勝波動。

受恐慌蔓延，台股一般股票型、中小型及科技類基金平均跌幅都超過2成，台股平衡型下跌約15%相對抗跌。周輝啟指出，市場變動大，建議投資人可布局平衡型基金控制下檔風險，或利用結合多空指標、自動帶進帶出的進階版工具操作。

復華投信為破解市場波動及人性貪與怕的弱點，該公司智能「金利High定時定額」線上工具，強調能在市場過熱時，於相對高檔果決出場，並在市場可能跌過頭的相對低檔，勇於進場加碼，亦提供投資人客觀參考依據。

(時報資訊)