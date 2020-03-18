日媒：若東奧因疫情延期或取消 將不退門票 11:332020/03/18 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日媒《朝日新聞》報導，若因新冠肺炎導致東京奧運取消，東京奧組委將不會退還門票錢，按照東京奧組委章程中的規定，若因不可抗力造成無法履行門票規定的義務，組委會將不承擔相應的責任。 (旺報 ) #東京 #取消 #奧組委 #門票 #日媒 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普籲東奧推遲 日堅持不延 04:092020/03/14 財經要聞 陸券商外資股比限制 4月1日提前解禁 04:102020/03/14 全球財經 抗疫保單不能等 四大壽險 取消51張等待期 04:102020/03/14 金融．稅務 NBA喊卡 至少停30天 04:102020/03/14 運動天地 馮迪索5月不玩命 好萊塢大片保票房應疫撤檔 04:102020/03/14 娛樂新聞 K-pop成新冠肺炎重災戶 04:102020/03/14 娛樂新聞 日媒： 安倍要求民眾少外出 自己卻到處大啖美食 23:072020/03/16 國際 東奧理事同意 日媒：東奧或將遲至2022年舉辦 10:022020/03/17 國際 亞洲19國列三級警示！台灣虎航明起大減航班 旅客退票辦法看這裡 18:472020/03/17 生活 東奧若被迫延後？傳2022年最為可能 00:032020/03/18 體育 國際熱門新聞 英國確診增至1950例 終於捨棄佛系防疫 - 國際 陸驅逐《紐時》等3大報記者 美方回應了 - 國際 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 驚！美國務院多人新冠肺炎檢測呈陽性 - 國際 重症只能獨自死亡！義大利醫療崩潰 前線女醫：我倒了也排不到插管 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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