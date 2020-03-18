男子深夜搬原料謊稱酒精防疫，警破獲社區套房製毒 。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區某社區大樓管理員，加入警方反毒通報網，17日凌晨看見可疑男子出入社區，且在搬運大型桶裝不知名物體向員警通報，巡邏警網前往，正巧逮住2名男子正在搬運並企圖製造毒品k他命原料，他們一開始還辯稱是防疫酒精仍被識破，警方一舉破獲藏身社區內的製毒工廠，全案依違反毒品危害防制、槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦，並積極向上溯源。

中壢警分局文化派出所接獲社區大樓管理員通報，近日夜間有可疑男子出入，且大樓住戶也反映聞到惡臭氣味，警方到場查看，當場逮獲24歲鄭男、29歲袁男正在搬運桶子，不僅頻頻回頭觀望，身上還飄有異常氣味。

員警直覺有異上前盤查，2名犯嫌還辯稱因近期新冠肺炎疫情蔓延，為了預防感染，所以到朋友家取得防疫酒精4大桶，以毒品初篩劑檢測，呈現K他命反應，他們才坦承桶裝液態物是液態三級毒品K他命總重47公斤，而承租套房就是他們的製毒工廠。

警方在房間內查獲二級毒品安非他命18公克、二、三級毒品混和物101公克、三級毒品K他命405.72公克、製造三級毒品K他命器材一批及各式製毒工具，另外更起出改造土耳其制式925手槍一把、子彈15顆。

中壢警方表示，全案目前依違反毒品危害防制、槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦，此外，防疫期間警方維護治安不鬆懈，任何挑戰社會秩序之不法行為，必定嚴辦到底、絕不寬待。

(中時 )