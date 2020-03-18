台中市凌晨疑似發生一起烏龍住宅槍擊案。一名葉姓男子晚間前往丁姓好友民宅家中拜訪，一進門就見到朋友在客廳內玩槍，當葉男好奇準備趨前觀看時，突然轟的一聲槍枝走火，葉男當場左大腿中槍現場痛得大叫，但為了防止東窗事發，丁男立刻將槍藏匿後，由葉男裝作沒事發生自行前往醫院就醫。

但葉男因為遭受槍傷，醫院認為有異而通報轄區警方，葉男支吾其詞，最後坦承遭友人誤傷，警方遂後趕到丁姓男子家查訪，遭丁男極力否認，可是眼尖的員警卻看丁男色有異，經過開導丁男才卸下心防，並主動其交出藏匿槍枝。

台中警方表示，今(18)日凌晨本分局獲報，中山路某民宅有民眾疑似遭槍擊，並送往附近醫院救護，本分局立即成立專案小派員調查，經瞭解葉姓男子與丁姓男子為多年好友，葉姓男子晚間前去找丁男聊天，一進門看到丁男竟在把玩槍枝，還沒搭上話槍枝竟不慎走火，左大腿中彈後自行就醫，經警方抽絲剝繭，徹夜偵辦，終突破丁姓男子心防，循線查獲其藏匿槍枝，並起出改造槍枝等物。全案調查後將檢具相關事證疑送臺中地檢署偵辦。

(中時電子報)