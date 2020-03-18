中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，回溯部分，3月5至14日有歐洲旅遊史，包含在杜拜和土耳其轉機旅客，請主動和地方鄉鎮公所聯絡，將開居家檢疫通知書並強制執行拘家檢疫。

陳宗彥指出，即日起通報後地方鄉鎮公所後，會登記返國旅客的航班、電話、地址及檢疫場所，之後交由村里幹事做健康關懷部分。

民眾若有疑問可以到內政部網頁、google查詢鄉鎮公所電話或撥打各縣市1999專線做相關查詢。

陳宗彥呼籲這段時間回國旅客非常多，請勿謊報旅遊史，如實以報，否則以傳染病防治法懲處，回溯人員納入居家檢疫名單目前正在加緊處理中。

針對謊報旅遊史有相關懲罰，問到國人回台的通報期限，指揮官陳時中表示，都已掌握所有返國國民名單，若未通報衛生單位將主動會通知，如果民眾刻意不通報會有相關懲處，指揮中心鼓勵民眾主動通報，因為還有防疫補償金，否則補償金可能不予給發。

(中時 )