LINE 正式宣布即日起用戶可以用Google所開發的虛擬個人助理「Google 助理」聲控LINE通訊軟體發送、讀取訊息。

使用Android手機的LINE用戶可以透過聲控傳送LINE訊息給好友，在LINE上收到的訊息也可以請「Google助理」讀出來。在現階段聲控傳送訊息僅支援一對一的文字對話，也僅限於日文和英文。

使用「Google 助理」傳收LINE訊息相當簡單，如果要傳送訊息，只要啟動手機中的「 Google 助理」，說出指令「Hey Google，傳送 LINE 訊息給某某人（好友名稱）」；如果要讀取訊息，說出指令「Hey Google，幫我唸出LINE收到的訊息」，就能確認訊息內容。當用戶在開車、在廚房做菜、照顧嬰幼兒、或是其他無法空出手來操作手機時，只要透過聲控就可操作LINE。未來，「Google助理」將持續擴充所支援的功能。

(工商 )