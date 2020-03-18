台北市議員王浩上月底指責社會局在「一罩難求」情況下，竟囤積11萬485片口罩，導致許多社福機構面臨口罩缺口，社會局當時在多方壓力下備受指責，如今王浩爆出與家庭暴力防治中心主任陳淑慧有「幽會情」，更爆出他為替「紅顏知己」謀官位而頻找麻煩，也讓社會局在「口罩冤案」中得以昭雪。

王浩上月「踢爆」，表示社會局囤積11萬片早該發給弱勢民眾與社福機構的口罩，約4成遲未發放，儼然成為北市防疫缺口，痛批「離譜」，而王浩罵得開心，各個社福機構卻槓上議員，為社會局喊冤。

台北市社區銀髮族長期照顧發展協會榮譽理事長吳第明，曾在王浩臉書上留言，表示在官員自己也沒有配送口罩可用時，社會局從疫情一開始就陸續發口罩給所有社福單位，所有人員更是每日加班計算口罩數量，希望各界給予社會局肯定。

另名老人長期照護中心主任也表示，北市90多間社福機構每3天就能領到一批口罩，認為王浩的指責與事實不符，對他的言論「感到失望」，更有人公開留言訊問社會局長受不了壓力離職與王浩「有沒有關係」，王浩對此則惱羞成怒，表示「拿市府補助或接受委託的團體，要查明真相再發言」。

社會局當時剛面臨前局長陳雪慧難堪「議員壓力」而請辭，又在「口罩冤案」中備受指責，代理局長蔡炳坤則出面喊冤，表示口罩領用率達94%，沒有「應發未發」事宜，也會將口罩發放對象放寬為列冊獨老，如今王浩遭爆為替紅顏知己謀官位而頻找社會局麻煩，「一怒為紅顏」的真相也讓社會局得以昭雪。

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(中時電子報)