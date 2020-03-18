香港新冠肺炎確診者周巧兒的寵物狗低程度感染新冠病毒後，香港漁農自然護理署（漁護署）日前證實，該隻狗經兩度檢測，其鼻腔樣本對新冠病毒呈陰性反應，已於3月14日被交還給主人。香港《頭條日報》等媒體17日晚間報道稱，該隻狗已於16日死亡。

報道援引香港漁護署消息表示，漁護署從有關畜養人得悉，該隻狗已於16日離世。畜養人表示不願意為狗進行驗屍確定死因。據港媒此前報道，香港漁護署3月4日曾證實，一名新冠肺炎確診者家中的寵物狗新冠病毒測試呈弱陽性反應，結果顯示該隻狗低程度感染新冠病毒。

香港《頭條日報》14日曾引述香港漁護署回覆表示，該隻狗3月12日及13日的鼻腔樣本對新冠病毒呈陰性反應，14日已交還給主人，稍後會再為該隻狗抽取血液，再確認其體內是否有抗體。漁護署早前5度抽取松鼠狗口腔或鼻腔樣本，都對病毒呈弱陽性反應，而3月3日的血清測試則呈陰性，代表該隻狗的免疫系統沒有呈強度的免疫反應，亦顯示現階段其血液內的抗體不足以被測量。

香港漁護署發言人曾強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播新冠肺炎，或會因此生病。除保持良好衛生習慣外，寵物畜養人無須過份憂慮。在任何情況下，絕不應棄養寵物。

(中時 )