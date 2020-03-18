立法院今日的交通委員會中，有立委關心台鐵誤點的問題，立委戲稱，台鐵也有1450，因前年平均每天誤點1450分鐘，維修保養佔多數。台鐵局表示，會盡量讓誤點問題全面改善。

立委趙正宇質詢指出，網路上常戲稱網軍是1450，台鐵也有1450，只是台鐵的「1450」是2018年平均每天誤點1450分鐘，歸納十大誤點原因，包括：車輛故障、號誌故障、ATP故障，都是台鐵問題，維修保養佔多數原因，普悠瑪就是為了趕準點，飆車，導致事故發生。

台鐵局長張政源表示，硬體改善方面，台鐵是穿著西裝改西裝，在營業時間無法施工，必須夜間維修，且要改善的項目非常多，速度沒辦法快，但一定希望能盡快完成，白天的車輛真的很密集。台鐵誤點的原因很多，車輛老舊故障、保安裝置故障、也有因為施工影響，旅客上下車也會耽誤，入侵路線等原因，2019年準點率已經提升，台鐵局盡量讓誤點問題全面改善。

不過，趙正宇認為，追根究柢就是維修保養問題，不要扯有人誤闖平交道、外物入侵等。維修保養方問，是調度問題，台鐵局要想辦法調出空班，管理階層應該想辦法解決問題。

(中時 )