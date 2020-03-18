新北市長侯友宜重要政見都更三箭，目前正推動中，去年成立的任務專組「都更推動辦公室」今日滿一周年，新北市城鄉局長黃一平今在市政會議發表「新北市都更好」專題報告，呈現一年119件為老都更核准等成果，新北市長侯友宜市長也宣示2022年多元都更目標要達到550案。

黃一平指出，去年都更推動辦公室成立後，走入社區關懷住戶，至今辦理413場說明會、走遍22個行政區，參與人數達1萬6625人次，實地會勘318案，逐戶拜訪3031戶，協助社區民眾朝重建路邁進。

黃一平說，市府透過加速行政流程與多元都更管道，讓新北市都更遍地開花，目前危老都更已核准119件，是全國危老率先突破百案的縣市，市長任內動土有47案，案量成長約2倍。

侯友宜表示，都更是一條複雜漫長的路，但這條路一定要做好，未來還有更多的挑戰與工作，像是促成新北市住都中心的成立等，市府會持續以魄力和效率執行，2022年多元都更至少累積550案，讓市民盡速享有一個安全、便利以及舒適的生活環境。

(中時 )