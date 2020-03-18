長榮集團已故總裁張榮發生前立下密封遺囑，指定由4子張國煒接任總裁、單獨繼承140億元財產，3子張國政提起遺囑無效之訴，台北地院審理後認定遺囑有效，16日判張國政敗訴，可上訴。

張國政主張，遺囑不是張榮發親自簽名，張榮發也未親自指定2人以上見證人，且未向公證人陳述是自己的遺囑，且未陳述繕寫人的姓名與住所，不符民法規定要件，請求判決遺囑無效。

北院審理發現，張榮發生前雖反覆住院，但相關身體評估紀錄僅記載「意識狀態警醒」、「認知功能異常時間障礙記憶障礙」、「精神情緒狀態異常倦怠」等，未判別不能表達自己意思，無法證明張榮發當時喪失遺囑能力。

另外，該遺囑繕寫人為時任總裁特助劉孟芬，見證人為時任集團監察人柯麗卿、總裁特助吳界源、法務執行長戴錦銓，根據4人證詞，張榮發2014年11月左右就覺得自己老了，想先做安排，確認遺囑內容後，同年12月16日劉、柯、吳、戴4人及公證人一同到張榮發家中書房集合，準備密封遺囑。

當天張榮發在遺囑上簽完名後，由公證人將遺囑一字一字念出來，張聽完點點頭，叫大家一定要保密，拜託大家按照遺囑上執行，張榮發並在每張遺囑上都簽名，才將遺囑密封，最後再由3位見證人簽名，張榮發當下意識非常清楚。

調查局鑑定遺囑上簽名，與張榮發2011至2015年間各項文書的簽名筆跡大致相符，且在場4位證人及公證人證詞大致相符，法官認定張榮發當下具有作成遺囑能力，且符合密封遺囑法定要件，遂駁回張國政之訴。

(中時 )