新店直播主「小鄭容和」，隨機拿刀捅死不認識的路人，遭逮後聲稱有精神疾病。廢死聯盟在臉書分享戲劇《我們與惡的距離》中10句經典台詞，如「一個民主法治國家要靠殺人才可以撫慰人心，保障我們的安全。這個我沒有聽過，這太荒謬了」等，引發眾怒。「宅神」朱學恒對於隨機殺人聲稱有病，還有人跳出來說是「國家沒接到這些人」，氣到不行，在直播影片中狂飆髒話，怒轟「什麼都不能判死，那就廢掉死刑嘛！」。

「宅神」朱學恒在16日的直播中討論新店直播主隨機殺人事件，氣到髒話連篇。他表示，以台灣目前狀況，尤其噁心是有些人出來講「國家沒接到這些人」，宅神質疑：「你怎麼知道，像他們自己宣稱的一樣，有精神病史？」

「不是說在被定罪前都是無罪的嗎？所以在沒確診前，都應該沒有病啊，為什麼這些廢死聯盟，可以跳出來說『國家沒接到這些有病人？』」。

朱學恒更說「有病不吃藥就跟喝酒開車一樣，生病的人不能強制他們就醫，也不能強制他們吃藥！只有在出事的時候會拿出來討論一下」。

他更憤怒表示「分屍的不能判死，吃人肉的也不能判死，預謀殺人的也不能判死。什麼都不能判，那就廢掉死刑嘛！那你也不敢啊～逼逼逼逼逼逼！」。

(中時電子報)