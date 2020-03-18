新冠肺炎疫情延燒，台灣這幾日不斷新增確診病例，全民防疫不敢掉以輕心，不少地方首長也超前部屬。不過，總統蔡英文卻被發現已經消失多日。

今（18）日疫情中心指揮官陳時中指出，近日國際疫情升溫，境外個案也暴增，宣布19日0時起，非本國人一律限制入境，若入境一律都需居家檢疫14天。

疫情延燒，蔡英文臉書雖有持續更新PO文，卻多日未出席公開活動，神隱多時，引發網友好奇問「有無八卦？」

網友表示「怕死了，說是民選出來的我都不信」、「用不到她啊」、「跟蘇貞昌分工愉快」、「反正也管不到，出來沒意義」、「現在指揮官最大」，也有人說「小英一直都是走低調路線」、「她這4年大部分都很少發言」。

不過，其實過去蔡英文就曾被發現神隱，2月時就有網友在PTT論壇發文「台灣現在有總統嗎？」總覺得防疫上，「台灣菜桶都在白爛」，在口罩戰場上一直想得到政治利益，選後更完全神隱，遭酸「尋找神隱少女」、「選舉完啦，總統辛苦啦」。

(中時電子報)