新冠肺炎疫情全球持續延燒，現在除了中國大陸，全球最嚴重的「疫區」當屬歐洲的義大利。由於義大利的死亡人數突破兩千，連存放死者的棺材，都多到塞滿教堂，足以看出義大利醫療體系已瀕臨崩潰慘況。有一位50多歲的義大利女醫師受訪時表示，現在很多插管病人，年紀都比她還輕，她認為如果自己接下來若不幸染上重症，「可能也排不到插管」。

義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，有一名在醫療前線工作的義大利女醫生，義大利目前疫情十分嚴重，許多病人因呼吸困難、休克前來醫院急救，他們可以透過心臟按摩恢復患者生命徵象，但之後要插管，現在醫療資源有管子，但卻沒有呼吸機。

義大利新冠肺炎患者急遽增加，每天等到篩檢的疑似患者非常多。（圖／美聯社）

該女醫師提到，依目前急救標準，主要是依年齡和其他病史來決定插管順序。她並提到，以她所任職的醫院，已經出現不少40多歲的插管病人，「也就是說，明天如果換我自己倒下了，因我50歲了，還有糖尿病，我獲得插管急救的次序，也會往後排。」

這名女醫師也痛心表示，即使死者與其家屬住在同一城市，也不能進入病房送死者最後一程。所以所有重症染病的患者，只能獨自死亡，再被裹在噴滿消毒劑的毯子，沒有尊嚴地被送走。醫生每天看著這些畫面，還要繼續撐下去面對工作，她坦承，心理承受壓力已到了臨界點。

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(中時電子報)