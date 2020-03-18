前總統陳水扁目前仍保外就醫，但期間屢踩紅線引發爭議。然而，傳出民進黨立委蔡易餘在新國會開議後，提出《會計法》修法草案，擬將國務機要費案除罪，3月3日已完成一讀，而國民黨竟未阻攔。本周還將提案修《赦免法》，遭質疑是為了幫阿扁鋪路。對此，自由作家洛杉基列出民進黨的四大敢與不敢，砲轟民進黨「令人瞧不起」！

據《鏡週刊》報導，蔡易餘提出《會計法》修法草案，擬將國務機要費案除罪，3月3日已完成一讀，國民黨竟未阻攔。蔡易瑜也將提《赦免法》修法，賦予總統特赦未判刑定讞之刑案，如此就算陳水扁案未定讞，也能特赦。

對此，洛杉基在臉書指出，民進黨就是厲害，一旦掌權、完全執政，法律就立刻變成繞指柔，要怎麼彎怎麼扭，完全看黨及高官的需要；在野黨當成空氣、小綠當成放屁、黨意高過民意。

他認為，無條件釋放阿扁，這是選前的暗盤協議，換取一邊一國及扁迷們的支持，現在民進黨大勝，自然要兌現承諾。他諷刺表示，國民黨就別再當壞人了，民進黨要特赦扁、宣布台獨、要改國號為台灣共和國或中華共和國，他們大綠小綠擁有過半數席次，就等於「天要下雨、娘要嫁人」，隨它去吧，國民黨千萬別再當煞車皮，壞了人家好事。

洛杉基也提及，反中打藍、酬庸自肥、貪污免罰、破壞民主，民進黨很敢；正名、制憲、獨立、建國等大事，民進黨打死不敢，「所以才會令人瞧不起！」

(中時電子報)