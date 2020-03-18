台電設立於新北市新莊區一處「亭置式變壓器」5年前發生爆炸，隔壁民房遭潑及釀成火災，屋內84歲莊姓老翁被燒死，死者家屬提告向台電求償，最高法院維持歷審判決，認定台電管理疏失造成莊男死亡，判決須賠償家屬共260萬元定讞。

判決指出，莊男從美國返台後，居住在新莊忠孝街一間2樓房屋，2015年4月20日上午9點多，距離該房屋2樓不到15公分的台電變壓器發生爆炸，其內部高熱絕緣油噴濺至房屋2樓引發火災，致莊男因一氧化碳中毒併全身大面積灼傷造成呼吸衰竭而死亡。

莊的妻兒提告指控，台電公司明知該變壓器容易接觸不良而發生短路，且爭變壓器裝置於4.7公尺以上站台位置，底座未以螺栓固定，易因晃動造成位移產生短路致高溫引發火災，且又距離系爭房屋過近，台電公司顯有疏失須負責賠償。

台北地院及高院都認為事故起火戶為變壓器附近處所，變壓器內部絕緣距離不足，終致引燃致生火災，造成莊男死亡，台電公司應負損害賠償責任，判決應給付莊的妻子160萬8805元、兒子100萬元，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )