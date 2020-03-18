高雄市長韓國瑜罷免案，第二階段目前送交高雄選委會審查階段。若審核通過依法將在4月18日成案。但民進黨高雄市議員陳致中，卻對選委會主委陳雄文相當不滿，認為他到時「全盤起噗臉」，55萬市民ㄧ筆一劃的民意恐將灰飛煙滅！

中選會主委李進勇在12日赴立法院內政委員會進行報告和備詢，對於民進黨立委問詢「最快何時可舉行第三階投票？」，李進勇回應，目前高市選委會正在進行第二階段的連署查對，且必須在4月18日以前完成查對工作，再送交中選會審議。「若審議通過，確定罷免案成立」，那投票時間大約會在6月中下旬舉辦。

陳致中今天18日在臉書發文質疑市議會國民黨團，先前開記者會籲請支持者全力推廣韓市長政績，問題是「市民朋友覺得韓市長有政績嗎？」。

陳致中強調，另外，藍營要求「選委會查罷韓總部違法違規」，他老謀深算「擔心起來放」，質疑此舉似在唱雙簧鋪梗，選委會主委是韓市長欽點，屆時「橫柴入灶、全盤起噗臉」，「55萬市民ㄧ筆一劃的民意恐將灰飛煙滅」。

但網友卻不滿開嗆，「市選委會也是中央選委會管的，李進勇主委難道是木頭人嗎？」。

(中時電子報)