對於罷韓團體已提交第二階段連署人名冊，高雄巿議會國民黨團18日提出3點呼籲，要支持者即起「停止討論投票與否、看見政績就宣傳、聽從黨部決策」，針對罷韓在一、二階段曾傳出的涉嫌違法事件，也希望中選會依法處理。

巿議員陳麗娜指出，去年wecare舉辦罷韓遊行時曾在眾籌平台販賣罷韓小物，但又提醒民眾如果不需要回饋品請註明，顯然有規避政治獻金法的問題，另外罷韓連署曾傳出送口罩，也可能違反選罷法，但都未見相關單位處理。

陳麗娜說，罷韓一、二階如果涉嫌違法，後面的罷韓投票如何能說是合法？她認為，現在支持者對於罷韓相當焦慮，但黨部會視發展做出決策，請支持者在這時候停止投票與否的討論，以避免沒有更新到最後決策的指示。

國民黨團總召曾俊傑表示，台灣是4年2次選舉，但高雄可能發生2年選4次，這些錢都是浪費社會福祉，如果拿來防疫、做建設對高雄、對台灣才是最好的，呼籲選舉已經選完了，就要回歸平常，不要再政治口水。

(中時 )