新冠肺炎持續延燒，歐洲多國旅遊警示已提升至三級，議員詹江村在臉書指控桃園市交通局長劉慶豐、都發局長盧維屏率團前往荷蘭考察，返台後未隔離，還立刻上班、到議會開會，且都未戴口罩，桃園市府新聞處強調2人上月27日返台，當時荷蘭尚未列旅遊警示，不在居家檢疫的範圍內。

中央流行疫情指揮中心考量申根區域國家人員流動密切，17日起法國、德國及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機），旅遊警示提升至第三級，返國都得居家檢疫14天。

網紅「村長」桃園市議員詹江村17日在臉書指出，桃園市政府2個局處長，2月17至2月27日率領市府其他官員，前往荷蘭考察腳踏車，回來後立刻上班，還到議會開會，他感嘆台灣的防疫，除了對於大陸防的水洩不通之外，其他歐、美、日等國，都是在賭運氣。

議員黃婉如也在議會指控2人返國都未自主健康管理，戴口罩防範，跟著所有局處首長一同坐在議事堂，所有議員也同處密閉空間，陷大家於不義。她還說，青年事務局長顏蔚慈去年與市府副祕書長王安邦結婚後，也在疫情期間前往歐洲各國度蜜月。

桃園市府新聞處長詹賀舜解釋，交通局長劉慶豐、都發局長盧維屏於2月19至27日出國考察，回國時，荷蘭尚未列旅遊警示，即使如此，基於防疫意識，2位局長都有確實做好自主健康管理措施。

詹賀舜強調，荷蘭旅遊警示燈號是在3月11日才提升至「第二級（警示，Alert）」，入境的民眾要落實14天的自主健康管理，17日提升為「第三級(警告，Warning）」，避免至當地所有非必要旅遊，當天起從荷蘭返台者才須居家檢疫14天，2局長是在旅遊警示前至荷蘭考察，因此不在居家檢疫的範圍內。

(中時 )