新冠肺炎疫情全球蔓延，衝擊全球經濟成長，多位立委今天在立法院財委會質疑主計總處預估今年經濟成長率2.37％太過樂觀，不過，行政院主計長朱澤民強調，政府預計投入紓困振興經費1,000億元，疫情如果延燒六個月，「全年經濟成長保二沒有問題」。

朱澤民今天赴立法院財委會進行業務報告，會前受訪時表示，除了紓困振興特別預算600億元，行政院也彙整各部會基金及可移緩濟急的公務預算另投入400億元，盡量增加供給、提高經濟總和需求，讓消費、投資、出口不太受到影響，經濟不要下降太多。

立委質疑1,000億元預算規模太少，朱澤民表示，政府陸續投入600億元、400億元，合計達千億元，約占國內生產毛額（GDP）0.5%，換言之，已達一定規模，對於經濟會有所幫助。

國民黨立委林德福詢問，美國總統川普說疫情若持續延續，美國可能步入經濟衰退，台灣會不會也有衰退或是系統性風險。

朱澤民表示，主計總處2月發布經濟預測時，以疫情延續三個月來估算，對經濟成長率影響0.35至0.5個百分點，並下修今年經濟成長率0.35個百分點至2.37%；但若疫情延長到六個月，可能影響變為0.6至0.9個百分點。

但朱澤民也說，政府有編列預算以幫助經濟，在此情況下，如果疫情控制在六個月內、只到7月底前，經濟成長率保二應該還是沒有問題。

2003年SARS導致經濟成長下修0.57個百分點，主計總處2月時預測這一次由於疫情控制的好，估計對今年經濟成長的衝擊約在0.35～0.5個百分點之間，並將全年經濟成長由2.72％調降至2.37％。

不過，3月以來新冠肺炎疫情全球升溫，已造成國際股市連日重挫，對全球經濟衝擊力道加大，立委質疑主計總處預估太過樂觀。

(工商 )