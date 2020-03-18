美國總統川普政府今天擬祭出1兆美元經濟刺激方案，以減輕武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊，可能在兩週內發放1000美元支票給民眾，同時紐約市打算命令居民待在家。

● 對抗看不見的敵人 川普砸1兆美元救市

川普說，在對抗快速擴散的疫情上已有進展，並預測疫情減緩時，美國經濟將「復甦」。尋求在11月3日連任的川普說：「經濟將強力反彈。」

川普對抗疫情的態度過去幾天出現劇烈變化，他起初淡化疫情構成的威脅並聚焦股市表現，眼見疫情轉趨嚴峻後，政府開始推動緊急行動，遏止疫情對經濟與人類造成的損失。

美國政府擬祭出超過1兆美元（約新台幣30兆元）的經濟刺激方案，包括提供500億美元資金給受重創且瀕臨破產的航空業，並對小企業提供2500億美元融資。

川普說，「我們將大出手」，他形容這場公衛危機如同一場戰爭，對抗的是「看不見的敵人」。

在白宮新聞簡報室內，川普在高級顧問圍繞之下表示，政府考慮推出一項計畫，向美國人發放1000美元（約新台幣3萬181元）支票，協助他們度過危機，不過政府還需要敲定細節。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，支票會在兩週內發放，高收入者可能無法領取。

● 政府若未出手 經濟衝擊將比金融危機糟

此外，知情人士說，梅努欽今天提出逾1兆美元的經濟刺激方案時，向共和黨籍聯邦參議員表示，如果政府不干預，美國失業率可能達到20%。根據美國勞工部數據，今年2月失業率約在3.5%。

知情人士說，梅努欽不是在預測失業率將達到20%，而是在跟參議員說，他認為疫情造成的經濟衝擊，可能比2008年金融危機還要嚴重。他說，如果國會議員不盡快提供金援給工資勞動者與中小企業，失業率可能飆高。

財政部發言人克勞里（Monica Crowley）說：「梅努欽今天與參議院共和黨員會面時，舉幾個數學例子來說明他的論點，但從未暗示這個情況會發生。」

● 川普擬鎖國限制境內旅遊 籲民眾少買一點

川普說，正考慮實施美國境內的旅行限制。他說：「我們可以鎖國，但希望我們不必走到這一步。」

他要求美國人避免旅行，在全美各地傳出民眾恐慌性購物，將架上商品一掃而空後，川普也呼籲他們「買少一點」。

此外，川普的冠狀病毒顧問柏克斯（Deborah Birx）說：「我們要求長者待在家中…年輕人別再出門。」

● 紐約擬下令封城 新澤西失業申請飆新高

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例數超過6360起，死亡病例破100例。紐約市與其他大城市實施更嚴格的「社交距離」政策，關閉學校、酒吧、餐廳與電影院，目前有數以百萬計的美國人待在家中，不能通車工作或上學。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，他將在兩天內決定是否命令居民「就地避難」防疫。紐約市有850萬人口，這項政策主要是限制居民待在家中，但可能允許他們必要時外出購物或前往藥局。

白思豪說：「這是非常、非常艱難的決定。我們從未走到這一步，我從沒聽過紐約史上出現這種事。」

伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）宣布州內出現首起武漢肺炎死亡病例，並說芝加哥郊區一家療養院另有22人感染。在新澤西州，州長墨菲（Phil Murphy）關閉遊樂園與室內購物中心，同時失業救濟金申請人數創新高，癱瘓州內電腦系統。

在明尼蘇達州，美國最大的購物中心「美國購物中心」（Mall of America）表示，將關店直到本月底。洛杉磯治安官接到命令多開罰單、少逮捕人，盡量減少監獄擁擠情況。

● 彭斯擬建野戰醫院 舊金山灣居民禁足至4/7

美國副總統彭斯表示，如果州長提出要求，白宮可能將指示美軍在重疫區興建野戰醫院，或動用美國陸軍工兵署增加現有醫院的收治能力。

紐約州、華盛頓州與加州為美國確診病例較多的3個州。官員命令人口約670萬的舊金山灣區居民，居家防疫直到4月7日，除非有極為重要的活動才能外出，是美國限制最嚴格的政策之一。

● 俄州臨時取消初選 佛州等備妥乾洗手投票

佛羅里達州、伊利諾州與亞利桑那州今天舉辦民主黨總統候選人初選，選務人員戴著手套協助投票，現場也備有乾洗手。

前副總統拜登看來將擴大領先幅度，拉大與對手聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的差距。由於擔憂疫情擴散，俄亥俄州官員在投票前幾個小時喊卡，宣布延後初選。

(中央社)