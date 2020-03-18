黃偉哲建議中央 盡快將大學師生納入禁出國行列 11:272020/03/18 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲建議中央流行疫情指揮中心盡快將大學師生納入出國禁令中。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎境外移入確診病例上揚，中央流行疫情指揮中心已宣布禁止高中以下師生出國。鑑於南部國立大學傳出確診病例後，連帶引發2所國立大學多名師生停課，台南市長黃偉哲18日建議中央，應盡快將大學師生納入出國禁令中。 黃偉哲認為，大學師生趴趴走的情況，比起高中職以下師生嚴重許多；既然高中職均已納入禁出國行列，加上又有大學生染病造成停課，中央應該盡快將風險更高的大學師生，也納入禁出國的行列，以免造成防疫缺口。 (中時 ) #大學 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #台南 #台南大學 #成大 #南部國立大學 #居家檢疫 #衞福部 #出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 佛心來著 國泰人壽史上首度准延假 14:382020/03/16 財經 教育部：3月17日起 高中以下學校師生停止出國 19:172020/03/16 生活 限制師生出國 地方政府不同調 04:102020/03/17 財經要聞 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 防疫螺絲鬆？北市男居家檢疫13天 竟未被列名單 15:222020/03/17 社會 4移工來源國列3級 勞動部祭這幾招防疫 16:312020/03/17 生活 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ - 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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