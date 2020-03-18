新冠肺炎境外移入確診病例上揚，中央流行疫情指揮中心已宣布禁止高中以下師生出國。鑑於南部國立大學傳出確診病例後，連帶引發2所國立大學多名師生停課，台南市長黃偉哲18日建議中央，應盡快將大學師生納入出國禁令中。

黃偉哲認為，大學師生趴趴走的情況，比起高中職以下師生嚴重許多；既然高中職均已納入禁出國行列，加上又有大學生染病造成停課，中央應該盡快將風險更高的大學師生，也納入禁出國的行列，以免造成防疫缺口。

(中時 )