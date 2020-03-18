上海中小企業復工率81％ 返工逾7成 11:212020/03/18 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據第一財經報導引述上海經信委說法，截至3月16日，上海中小企業復工率81％、人員到返工率71.9％，服務型小型企業復工率也超過半數。 另外規模以上工業企業、限額以上商貿企業、「專精特新」等重點企業基本全面復工，包含人員返工率與複產率穩步提升， (旺報 ) #企業 #復工 #上海 #中小企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 不敢留在陸 傳統產業外移東南亞 04:092020/03/14 焦點新聞 估創造7.49萬個就業機會 投資台灣3大方案 突破9千億 04:092020/03/14 財經要聞 具規模台企 復工率逾9成 04:102020/03/14 兩岸要聞 行庫中小企放款 2月僅三家成長 04:102020/03/16 金融．稅務 企業紓困 利息補貼加降息全面啟動 12:162020/03/16 財經 挺中小企業 PChome商店街推紓困專案 04:092020/03/17 焦點新聞 臺企銀挺產業 在地消費享優惠 01:062020/03/17 財經焦點 上海發布復工指南4.0版 一般行業取消備案 10:102020/03/17 財經 疫情過後 李育家：中小企業還是需要市場 兩岸應回復對話 15:082020/03/17 財經 中小企營業額 掉五成 04:102020/03/18 財經要聞 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 財經 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 2大因素拉不動股價 台積電超跌了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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