據第一財經報導引述上海經信委說法，截至3月16日，上海中小企業復工率81％、人員到返工率71.9％，服務型小型企業復工率也超過半數。

另外規模以上工業企業、限額以上商貿企業、「專精特新」等重點企業基本全面復工，包含人員返工率與複產率穩步提升，

(旺報 )