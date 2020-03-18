反西港外環道不當開闢自救會前往工地抗議，指工程毀損糖鐵設施，台南市政府蠻幹。（莊曜聰攝）

自救會成員要求停工，爬上怪手喊話要司機停車。（莊曜聰攝）

警方到現場維持秩序，卻遲未見南市府工務局人員前來協調。（莊曜聰攝）

台南西港外環道開闢再惹議，原有糖鐵保留部分，南市府工務局在部分路段採用降埋方式設計，須挖掘現有鐵軌，反西港外環道不當開闢自救會不滿，認為工程方式破壞原有建物，加上自救會已向文化部文資局提出保留申請，今天前往工地抗議，要求即刻停工，與現場施工單位僵持不下，場面一度緊張。

反西港外環道不當開闢自救會成員扛著一段鐵軌，從工地外側進入，沿路高喊「百年鐵軌被拆，天公伯看到了嗎」、「立刻停工」，並在準備拆遷的西港旗站前表達訴求，也引發施工人員側目。

自救會成員大喊停工，施工人員停下觀看，但仍有一部怪手持續挖掘動作，自救會會長鄭敦哲一度爬上怪手，雙方一度對峙，佳里警方據報也前來處理。

自救會長鄭敦哲指出，南市府開發外環道不顧糖鐵等歷史文化資產，施工方式破壞原貌，12日已向文化部文資處提出申請，今天立委陳椒華也邀集相關單位在台北開會討論，因此自救會要求即刻停工，等待有結論再進行。

施工單位喊苦，表示一切依照市府計畫施作，12月津復工，7月前完工，工程時間上有壓力，且施作過程盡力不破壞糖鐵相關設施，希望抗議民眾不要影響工程進行，若阻礙工程造成包商損失，也將依法提出告訴。

雙方堅持超過2小時，始終不見台南市政府工務局人員出面協調，讓警方、施工單位及自救會成員三方僵持不下，工程也因此中斷。

(中時 )