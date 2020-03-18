新型冠狀病毒衝擊全球，疫情現在在歐美快速延燒，導致原油價格暴跌、原物料需求弱於預期，塑化產業首當其衝，指標台塑四寶上半年營運面臨挑戰，今日四寶中以台塑(1301)跌幅最重，重挫約3.5%，南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)跌幅則分別為2%、2.5%以及1.5%，台塑四寶的重挫也成為盤面壓力之一，現階段整體市場已經呈現「油比礦泉水還便宜」的窘境，顯示在疫情肆虐下，塑化股將面臨嚴峻挑戰，法人也直言，「塑化股將做最壞打算」!

受到疫情籠罩全球，且持續升溫的衝擊下，總體需求不振，使得原油價格持續下跌，尤其是用油大宗產業觀光業、航空業等，也使得石油市場亮紅燈，加上部分石油輸出國增更在此時進行產，使得油價雪上加霜，油價崩跌，目前布倫特原油已跌破每桶30美元關卡，最低達29.88美元，塑化業者2020年獲利恐不如預期。

外資摩根士丹利已經將第二季布蘭特期油價格預測由從每桶35美元調降至30美元，並表示可能出現暫時性的拋售，且大摩也預期，今年油市供應過剩的規模將達到每日350萬桶。以台灣本周公布油價來說，汽、柴油價格每公升各調降3.8及4.0元，創下史上最大降幅，調整後，本周油價零售價格分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元，換句話說，整體油品市場，以同樣每公升為基準，整體市場已經呈現「油比礦泉水還便宜」的窘境，顯示在疫情肆虐下，整體市場的狀況相當低迷，故法人也直言，「塑化股將做最壞打算」。

在大環境持續存在高度風險下，法人則點出相對有守的塑化產業，包括原油製程業者台塑化，其可由原油、天然氣、煤等不同原料生產的塑化產品，原油製程的業者在低油價下具利差空間；再者，還有產品供需展望佳的業者，包括PVC、EVA業者，相關個股包括華夏(1305)以及台聚(1304)。

(時報資訊)