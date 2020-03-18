工業電腦廠友通（2397）2019年第四季合併營收創高，但獲利反向降至近2年低點，雖然全年歸屬母公司稅後淨利6.3億元，仍創歷史次高，每股盈餘5.51元則創歷史新高。但獲利表現不如預期，致使今（18）日股價開低走跌，在工業電腦族群中表現弱勢。

截至10點40分，友通維持逾4％跌幅，早盤一度下跌4.52％至61.2元，創1月中以來2個月波段低點。以3月初波段高點80.1元計算，近9個交易日已修正拉回達23.6％。三大法人近期持續偏空操作，上周合計賣超61張、本周迄今賣超33張。

友通2019年合併營收70.31億元，年增34.94％，改寫歷史新高。但毛利率28.36％、營益率11.19％，分創近14年、近6年低點。不過歸屬母公司稅後淨利6.3億元，年增4.23％，仍創僅次於2007年的歷史次高。每股盈餘5.51元，則創歷史新高。

友通2019年第四季合併營收創22.41億元新高，季增40.16％、年增79.83％。但毛利率24.41％、營益率5.46％，分創近14年半、近15年半低點。歸屬母公司稅後淨利1.18億元，季減23.6％、年減8.84％，每股盈餘1.03元，雙創近2年低點。

友通去年3月併購入主網通資安廠其陽（3564），10月再入主工業自動化整合銷售通路商羅昇（8374），併購效益持續挹注成長動能，在其陽營運狀況持續好轉，配合併購羅昇挹注下，使第四季及全年營收成長動能強勁，雙雙改寫新高。

至於友通去年第四季獲利轉弱、降至近2年低點，表現遠不如市場預期，使全年獲利未能同步創高，法人指出，主因第四季計入合併報表的羅昇營運仍處虧損，且併入初期相關營業費用較高，加上友通自身營運成長動能轉弱所致。

(時報資訊)