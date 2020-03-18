塑膠射出廠-台翰(1336)因財務體質健全且資本公積充沛，董事會決議每股配息1.2元，殖息率達9.13%，加上公司每股淨值達19.65元，今天盤中股價強勢走高。

台翰積極落實生產基地重心往越南、菲律賓兩個廠區集中，推升東南亞營收比重拉升至88.73%，隨著產能稼動率穩步提升及員工學習曲線持續精進，台翰菲律賓廠自2019年第3季開始繳出虧轉盈，台翰2019年合併營收為23.5億元，營業毛利為3.58億元，營業淨利為1.13億元，稅後盈餘為7342萬元，每股盈餘為0.87元。

由於台翰2019年獲利穩健，推升台翰2019年總淨值突破16.73億元，每股淨值達19.65元，股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別來到4.39%、3.12%，且近3年公司來自營業活動之淨現金流入分別為1.53億元(2017年)、2.56億元(2018年)、3.86億元(2019年)，加上帳上現金約3.4億元，台翰不僅現金流量充足穩定，2019年負債比率更降低至29%，考量公司財務體質健全且資本公積充沛，公司董事會決議每股配發現金股息1.2元，現金配發率高達138%，依3月17日收盤價13.15元計算，現金殖息率達9.13%。

台翰因佔營收比重近90%的接單生產基地在菲律賓及越南，2月未受到新冠肺炎影響，單月合併營收1.52億元，月減5.59%，年增11.35%，累計前2月合併營收為3.14億元，較去年同期減少12%。

台翰表示，雖然首季為印表機/事務機產業傳統的出貨淡季，且新冠肺炎疫情蔓延對於全球產業供應鏈帶來連鎖效應，恐致使台翰客戶對於旗下塑膠射出成型相關產品之拉貨力道減緩，但觀察經過了中美貿易戰及肺炎疫情，凸顯分散製造的趨勢與重要性，部分企業產能已逐見由中國外移的情形，有機會創造東南亞產業供應鏈聚落更加完整，台翰憑著廠房產線設置完善程度優於同業水準，以高穩定、高品質的設計與量產技術能力，提供模具開發設計至塑膠射出成型一條龍「全製程」的客製化服務，目前菲律賓二期新廠也已於去年第四季完成擴充，將有機會爭取更多新訂單、新客戶的合作機會，為整體營運帶來正面的挹注。

為維護股東權益買回庫藏股8000張並辦理註銷，減資基準日訂為2020年3月18日，減資後之股本將為7.71億元，以期每股淨值及股東權益報酬率進一步提升。

(時報資訊)