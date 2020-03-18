NB電池模組廠—西勝(3625)重慶廠區積極復工，目前復工率已逾90%，由於客戶訂單並未減少，預估4月出貨將恢復正常，第2季營運可望趨於穩定。

大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，西勝因主要生產基地位於重慶，第1季出貨及營運亦受到影響，西勝前2月合併營收為2.23億元，年減19.15%，不過，隨著大陸各地因新冠肺炎疫情受到控制加速復工，西勝目前復工率已逾90%，由於3月客戶訂單未減少，預估出貨將自3月起恢復正常，第2季營運可望逐漸穩定。

儘管2019年第1季因Intel CPU缺貨，NB電池模組出貨直到去年5月才回溫，全球NB市場出貨維持穩定成長，西勝出貨量也自去年第2季底急起直追，2019年合併營收27.4億元，歸屬母公司稅後盈餘為7058萬元，每股盈餘為0.92元，與2018年相當，考量保留部份資金因應新事業擴充，公司董事會決議每股配發現金股息0.5元，以西勝3月17日收盤參考價11.85元計算，現金殖利率約4%。

(時報資訊)