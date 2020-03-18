國泰金(2882)昨天召開線上法說會，法人今天出具報告指出，國泰金淨值/資產比率高於同業，風險抵禦力佳，雖然降息衝擊國壽的經常性收益率及銀行的外幣利差，但仍給予持有或逢低買進評等。國泰金股價今天在平盤附近整理。

國泰金2019年稅後淨利639億元，年增23％，創歷年新高，每股盈餘4.76元。展望2020年，法人報告指出，國際債券殖利率滑落導致新錢投報率降低，但由於美國連續降息，台美利差收斂，傳統避險工具成本減少，支撐國壽避險後經常性收益表現。

另一方面，法人報告認為，新冠疫情增添全球資本市場風險及不確定性，國泰金股票操作策略現階段偏向保守，加上台股表現承壓，今年現金股利收益可能持平，而為因應IFRS17，也可能隱含相對較低的現金股利配發率及殖利率。

整體而言，國壽資本適足率充足，淨值/資產比率高於同業，帳上投資等級債券比重逾95％，股價淨值比偏低，長期投資價值浮現。

(時報資訊)