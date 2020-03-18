外交部長吳釗燮表示，昨日宣布東亞、東南亞屬於流行疫情三級警戒區，外交部也把旅遊警示亮紅燈，這部分已和日方做說明，希望日方能了解，另外今早宣布的外國人不得入境，日本也包含在內，除非有居留證、外交公務證明或商務履約證明才得入境我國。

陳時中表示，留學生返國如需居家檢疫，除非無家可歸才會安置在集中檢疫所，但回國不可再造成社會負擔，家庭要扛起居家檢疫和隔離的責任。

周志浩表示，負壓隔離病房目前都夠，目前有900多床，一半以上是空床，加上醫學中心的共有1100多床。另外單人病房其實已足夠作隔離之用，隔離醫院和應變醫院的單人床有21000床，目前床數都足夠。

副指揮官陳宗彥表示，其實不只是三級疫區，現在各國都屬非必要前往地區，像是移工部分，也鼓勵外籍移工現階段勿返國休假，也會和勞動部研擬協助延長工作時間，休假補假部分會再研議後公布。

外籍人士若入境期滿，會和外交部研議給予適當延期，目的在於降低人流造成移動傳染風險。

(中時 )