工業電腦廠其陽（3564）2019年第四季獲利成長動能暢旺，創近4年高點，累計全年稅後淨利0.47億元、每股盈餘（EPS）0.89元，終止連2年虧損、創近3年高點。不過，其陽今（18）日股價未反應業績利多，開低後走跌重挫8.37％至20.8元，創近14月波段低點。

其陽2019年合併營收創15.17億元新高，年增34.01％。毛利率26.41％、營益率4.15％，分創近3年、近2年高點，本業終止連2虧。稅後淨利0.47億元、每股盈餘0.89元，較前年虧損0.61億元、每股虧損2.45元顯著由虧轉盈，終止連2年虧損、創近3年高點。

其陽2019年第四季合併營收創5.25億元新高，季增34.74％、年增32.17％。雖然毛利率23.53％創近1年半低點，但營益率反向升至6.82％，創3年高點。稅後淨利0.31億元，季增達60.38％、年增近1.75倍，創4年高點，雖受股本倍增影響，每股盈餘仍達0.59元。

其陽營運自2018年第四季起復甦，去年3月獲友通取得51.1％股權入主經營，加入佳世達集團聯合艦隊。在導入集團資源整合生產資源、改善原物料採購成本，並積極拓展導入新客戶下，隨著整併綜效持續顯現，帶動去年營運績效顯著好轉，終止連2年虧損。

其陽受惠專案出貨持續挹注，且去年比較基期較低，2020年2月自結合併營收1.08億元，雖月減39.99％、降至近9月低點，仍年增達84.94％，改寫同期新高。累計1～2月合併營收2.89億元，年增達65.66％，續創同期新高。

其陽董事長李昌鴻去年底法說時表示，雖然仍有外在環境影響，但其陽過去基期較低，預期首季營運仍將較去年同期顯著成長。公司已充分籌備未來成長動能，目前上半年營運動能逐步改善提升中，對今年營運審慎樂觀，希望能持續維持年成長動能。

李昌鴻預期，今年統一威脅管理（UTM）及企業級防火牆（NGFW）等傳統產品仍將占大宗、續見成長動能，但物聯網（IoT）及應用交付控制器（ADC）、邊緣運算（MEC）、軟體定義廣域網路（SD-WAN）等新產品貢獻將顯著提升，帶動毛利率持續提升。

(時報資訊)