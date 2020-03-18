林佳龍：擬投300億 助航空公司度難關 11:392020/03/18 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍（圖）18日在立法院交通委員會會前受訪。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒全球，嚴重衝擊航空、旅行、旅宿業等產業。交通部長林佳龍（圖）18日在立法院交通委員會會前受訪表示，目前停航已涉及全球層面，航空公司大受打擊，因其營運成本較高，初估至少需要300億元紓困，這部分必須與行政院、其他部會討論、協調，希望能協助航空公司度過難關。（劉宗龍攝） 新冠肺炎疫情延燒全球，嚴重衝擊航空、旅行、旅宿業等產業。交通部長林佳龍18日在立法院交通委員會會前受訪表示，目前停航已涉及全球層面，航空公司大受打擊，因其營運成本較高，初估至少需要300億元紓困，這部分必須與行政院、其他部會討論、協調，希望能協助航空公司度過難關。 (中時 ) #航空 #航空公司 #公司 #交通 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困 別只救一時 04:102020/03/14 時論廣場 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 停航仍須發薪 6航空公司皆需專案貸款 10:402020/03/16 生活 疫情影響 大陸航空公司將減少國際航班 08:542020/03/17 財經 疫情肆虐全球 陸籍航空擬減少國際航班 10:592020/03/17 財經 紐西蘭航空暫停台北航班3個月 12:382020/03/17 生活 疫情重創航空業 全球3大航空聯盟急求助 18:162020/03/17 生活 航空業 5月底前恐掀破產潮 20:502020/03/17 財經 川普救經濟 擬砸8,500億美元 04:102020/03/18 全球財經 IATA：全球航空公司現金告急 待政府援助 08:552020/03/18 財經 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ - 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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