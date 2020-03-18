新冠肺炎疫情延燒全球，嚴重衝擊航空、旅行、旅宿業等產業。交通部長林佳龍（圖）18日在立法院交通委員會會前受訪表示，目前停航已涉及全球層面，航空公司大受打擊，因其營運成本較高，初估至少需要300億元紓困，這部分必須與行政院、其他部會討論、協調，希望能協助航空公司度過難關。（劉宗龍攝）

新冠肺炎疫情延燒全球，嚴重衝擊航空、旅行、旅宿業等產業。交通部長林佳龍18日在立法院交通委員會會前受訪表示，目前停航已涉及全球層面，航空公司大受打擊，因其營運成本較高，初估至少需要300億元紓困，這部分必須與行政院、其他部會討論、協調，希望能協助航空公司度過難關。

(中時 )