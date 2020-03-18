陸今年新基建規模預計達3.3兆人幣 年增26％ 11:372020/03/18 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，中泰證券發文指出，新基建包含七大領域，5G、數據中心、AI、工業互聯網、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁，根據測算，預計今年大陸新基建規模達3.3兆（人民幣，下同），較去年增長26％；到2025年新基建保持年均15％複合增長，明顯高於基建整體投資增速，預計到2025年新基建規模將增加至6.25兆元。 (旺報 ) #基建 #規模 #證券 #今年 #26 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重擊 陸投資、消費創新低 04:092020/03/14 焦點新聞 上月才入住身障大樓 26歲男7樓墜落搶救中 15:012020/03/14 社會 扳回疫城 陸啟動新基建救市 04:092020/03/15 焦點新聞 營運有望轉好 啖基建商機 金像電世紀鋼 看旺 04:102020/03/15 產業特刊 陸新基建扮先鋒 概念股漲翻天 04:102020/03/16 焦點新聞 陸新一輪基建投資熱 外界堪憂 04:102020/03/16 焦點新聞 復工率升 水泥股營運季季高 04:102020/03/16 證券．權證 《業績-生醫》達爾膚2019年EPS4.26，擬配息3.86元 10:182020/03/16 財經 陸復工近100％ 加碼發債挺基建 04:102020/03/18 全球財經 5G基建需求旺 砷化鎵族群營運吃補丸 04:102020/03/18 證券．權證 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 斷頭賣壓殺出？道瓊期暴跌800點 台股殺220點至9218 - 財經 台股又殺低...存股族滿手股票該怎麼辦？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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