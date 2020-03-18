據《證券時報》報導，中泰證券發文指出，新基建包含七大領域，5G、數據中心、AI、工業互聯網、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁，根據測算，預計今年大陸新基建規模達3.3兆（人民幣，下同），較去年增長26％；到2025年新基建保持年均15％複合增長，明顯高於基建整體投資增速，預計到2025年新基建規模將增加至6.25兆元。

(旺報 )