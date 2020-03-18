弘光妝品研學生呂佳樺赴俄研習，自主管理期滿分享經驗。（王文吉攝）

弘光英語系學生洪慈珮（右）、蔡怡君（左）赴俄研習返國，自主管理期滿分享經驗。（王文吉攝）

弘光科大3位學生赴俄研習，受新冠肺炎疫情影響，過程一波三折。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

弘光科技大學呂佳樺等3名學生日前遠赴俄羅斯伊爾庫次克大學姊妹校交流，受新冠肺炎疫情影響，俄羅斯1月底起封鎖長達4195公里的中國邊境，海關誤認3人為中國人一度無法入境。呂佳樺等3人返國又遇到韓國疫情大爆發緊急更改機票，才順利於2月底返抵國門，所幸回國後自主健康管理14天完全沒有異狀。

呂佳樺和同學分享這一段難忘的回憶，她說，因想出國學習，因此爭取赴俄機會，自己辦理簽證、訂機票，出發前備妥口罩、酒精等防疫物品；最初規劃返國從中國北京轉機，考量疫情延燒，改從韓國轉機，無奈韓國疫情大爆發，又改從泰國轉機，並提早於2月27日返台。

呂佳樺回憶，抵達俄羅斯準備過海關時，她與學妹被海關人員攔下請到一邊，原以為行李有問題，沒想到因為護照上寫「Republic of China」被當作是中國人無法入境；「來做什麼？是不是中國人？」海關人員用俄語連珠炮似的逼問，呂佳樺只能用手機翻譯溝通，並填寫健康相關表格等資料，一拖2個多小時，最後在海關外等候接機的老師協助下，晚上11點多才順利過海關。

「感謝學校及弘愛築夢助學金，給我參加國際交流的機會，認識俄羅斯文化。」呂佳樺表示，出發前對俄羅斯很陌生，因此上網看資料，瀏覽學校規劃的課程，還好上課沒受疫情影響，她最喜歡戶外的課程，一起上課的德國、芬蘭、俄羅斯同學總共15人，英文不是大家的母語，但都用英文互動，她勇敢地用簡單片語跟同學溝通。

「新冠疫情衝擊鐵定是這次最難忘的回憶。」學生蔡怡君說，抵達伊爾庫次克大學後，她們被安排住進全新的宿舍，每兩天有專業醫生前來量體溫問診，確認健康沒問題，課程除了簡單的俄文課，也上經濟、政治、歷史，學校並安排參觀博物館與市區知名景點，假日則安排郊遊，這趟交流讓她收穫滿滿。

洪慈珮則說，學校首次推動俄羅斯姊妹校短期研習活動，由於她念英語系，想透過國際交流活動累積更多寶貴經驗，才爭取機會參加。伊爾庫次克大學附近生活機能不錯，自己採買、搭車體驗當地生活，學習獨立，儘管疫情過程一波三折，依舊感到很值得，站出來分享這次經驗，希望下次學弟妹要前往時，可以學得更多。

「在俄羅斯期間，家人難免會擔心。」洪慈珮指出，她每天與家人視訊通話報平安，也關心各國新冠疫情發展，課程快結束前得知轉機的韓國疫情變嚴重，連忙改機票提早於2月28日回國，搭機前還在當地買了N95口罩，在飛機不吃飛機餐、避免上廁所，還好，回國後自主健康管理沒異狀。

國際長田其虎表示，學校每年寒暑假皆補助學生出國研習交流，由於新冠疫情延燒取消韓國姊妹校冬令營活動，評估俄羅斯1月底封鎖中國邊境，加上新冠肺炎感染率極低，國際溝通英語系大二學生洪慈珮、蔡怡君及化妝品應用系研究所二年級的呂佳樺，如期於2月8日出發前往俄羅斯進行3個星期研習，其中呂佳樺還獲得弘愛築夢助學金的國際交流補助。

(中時 )