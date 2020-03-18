摩洛哥突宣佈鎖國，傳出大陸曾想派包機接回台灣旅行團，居間處理者為前總統府發言人李佳霏。外交部部長吳釗燮表示，我們沒有感受李小姐替大陸施壓，但大使館已接收到大陸希望接回台灣的事宜，此舉屬於統戰。因此，駐法國代表處要更加努力，確保摩洛哥國人安全歸來。

(中時 )