大陸想接滯摩洛哥台人 外交部：駐法代表處要更努力協助返台 11:312020/03/18 中時 林周義 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中(右)、吳釗燮(左)召開記者會宣布最新防疫措施。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩洛哥突宣佈鎖國，傳出大陸曾想派包機接回台灣旅行團，居間處理者為前總統府發言人李佳霏。外交部部長吳釗燮表示，我們沒有感受李小姐替大陸施壓，但大使館已接收到大陸希望接回台灣的事宜，此舉屬於統戰。因此，駐法國代表處要更加努力，確保摩洛哥國人安全歸來。 (中時 ) #大陸 #摩洛哥 #李佳 #努力 #滯留 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 女力報到 科大生李佳律刻苦實習飛機修護 10:442020/03/15 生活 北非南美淪陷！雄獅有71人滯留回不來 緊急向外交部求救 20:202020/03/16 生活 觀光局初步統計 124名台團客滯留摩洛哥 22:492020/03/16 生活 我旅客滯留摩洛哥、秘魯 外交部：已洽航班協助返台 23:022020/03/16 政治 數據斷崖式下墜 陸景氣拉警報 04:092020/03/17 焦點新聞 北非南美淪陷 百餘台人滯留 01:062020/03/17 國際大事 摩洛哥、秘魯關閉航班 上百人滯留當地 13:342020/03/17 生活 182團客滯留摩洛哥秘魯 業者研擬從歐洲、智利轉機回台 17:042020/03/17 生活 北非南美淪陷 182台客受困求助 04:102020/03/18 生活新聞 台人受困摩洛哥秘魯 外交部：協助離境中 11:182020/03/18 生活 生活熱門新聞 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 南部國立大學生確診！校方公開足跡時間軸喊：來一波守一波 網暴動了 - 生活 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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