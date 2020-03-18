神臂員警即時拉住要跳樓男子。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

癡情男要跳樓，僅剩10指攀在陽台邊。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

「她要分了！我也不想活了」彰化市34歲男子，因為女友要分手，奔去女友家，坐在4樓陽臺作勢要跳樓了，附近民眾看到嚇一跳，趕緊報警，警方安撫、勸慰了將近30分鐘，癡情男就是想不開，突然間翻下陽臺，僅剩10指攀在陽臺上，性命懸在一線間，員警動作快，奮力拉回搶了一命。

彰化市癡情男因女友不想要和他再一起，心灰意冷，竟衝去去女友家，作勢要跳樓

，彰化警分局卦山派出所張晉誠、張祐誠、黃冠瑋3名員警趕到現場，說好說歹，使出渾身解數，勸了30多分鐘，「感情問題要好好溝通」，男子怎麼都聽不下，越想越傷心，直嚷著「她要分了，我活著還有什麼意思」「為什麼要分？」「我是哪裡不好嗎？」

員警安慰說，你很好、沒有不好，感情問題不是誰好誰壞，更不是說要結束生命就可以解決，男子突然間翻落陽臺，僅剩兩手攀再陽臺邊緣，員警機警即時拉住他的雙臂，把要下墜的人從鬼門關拉會來，附近民眾鬆了一口氣，直讚「神臂警」要真跳下去就不好了，男子家屬事後對警方奔波，挽回了一場悲劇，深深表示感謝。

(中時 )