「她要分了！我也不想活了」彰化市34歲男子，因為女友要分手，奔去女友家，坐在4樓陽臺作勢要跳樓了，附近民眾看到嚇一跳，趕緊報警，警方安撫、勸慰了將近30分鐘，癡情男就是想不開，突然間翻下陽臺，僅剩10指攀在陽臺上，性命懸在一線間，員警動作快，奮力拉回搶了一命。
彰化市癡情男因女友不想要和他再一起，心灰意冷，竟衝去去女友家，作勢要跳樓
，彰化警分局卦山派出所張晉誠、張祐誠、黃冠瑋3名員警趕到現場，說好說歹，使出渾身解數，勸了30多分鐘，「感情問題要好好溝通」，男子怎麼都聽不下，越想越傷心，直嚷著「她要分了，我活著還有什麼意思」「為什麼要分？」「我是哪裡不好嗎？」
員警安慰說，你很好、沒有不好，感情問題不是誰好誰壞，更不是說要結束生命就可以解決，男子突然間翻落陽臺，僅剩兩手攀再陽臺邊緣，員警機警即時拉住他的雙臂，把要下墜的人從鬼門關拉會來，附近民眾鬆了一口氣，直讚「神臂警」要真跳下去就不好了，男子家屬事後對警方奔波，挽回了一場悲劇，深深表示感謝。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。