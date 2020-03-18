新冠肺炎疫情延燒至全球，機械業也成受災戶。台灣機械工業公會理事長柯拔希帶隊，將出席經濟部今(18)日下午針對金屬機電產業主辦「因應武漢肺炎疫情，產業關懷座談會」，將提出，對企業融資紓困不能抽銀根、租稅減免、擴大投資抵減及擴大內需等七大建言。

台灣機械工業公會秘書長許文通表示，機械公會從農曆年後針對不同議題，對2,800家會員廠商進行問卷調查，今日下午與經濟部長沈榮津座談前，也針對各理監事及各專業委員會總計150位業者進行問卷調查，歸納出七大訴求，將由理事長柯拔希代表業者向經濟部提建言。

機械業向政府歸納七大建言，業者最關切是因疫情擴散至全球，建請政府對企業融資紓困不能抽銀根，其次是租稅減免，希望比照SARS期間，政府對科學園區提供廠房租金減半做法，水電減免，以及五月將申報營所稅及綜合所得稅，業者目前需要資金，希望能延後一年繳納。

機械業第三項建言是擴大投資抵減，將研發投資抵減從現行15％提高至40％，鼓勵業者持續投入研發，也建請政府因應疫情，擴大國內資本財投資而優先採購國產設備，對企業購買國產機械投資抵減可從目前5％提高至20％。第四是擴大內需，希望經濟部、勞動部、學校及科技部等單位汰換設備，能優先使用國產機械設備。

第五項建言是最近新台幣兌美元匯率相對韓元，依舊升值，新台幣相對強勢，不利出口。前2月台灣機械設備出口值以美元計價年減8％；折合新台幣計價年減幅達10％，就是例證。第六項是希望將去年針對工具機暨零組件業實施「工具機研發固本專案」擴大為「精密機械產業研發固本專案」，適用範圍擴大為紡織機械、電子機械及橡塑膠機械等都可適用。第七項是機械產業員工工作需配戴工業用口罩，希望政府開放工業用口罩，協助業者生產所需。

許文通表示，台灣許多產業生產過程，員工都需要配戴工業用口罩，包括機械公會在內許多公會都向工業局反映希望政府出面協助工業用口罩，工業局則要公會調查廠商需求，自行與口罩廠協調。業者碰到情況，雖有口罩廠願意釋出庫存，每片工業用口罩價格從2.5元至5元多不等，更多口罩廠反映沒有物料，或是政府徵收醫療用口罩，沒有空生產應用在無塵室的工業用口罩，業者還是買不到工業用口罩，希望經濟部出面協調解決業界工業用口罩不足問題。

(工商 )