新竹豐邑喜來登大飯店於今年邁入十週年，規劃於十週年慶推出開幕以來「最大降幅」優惠專案，即日起至4月30日於新竹豐邑喜來登及飯店官網，推出「十週年慶超級優惠─豐邑聯合住宿券」，每張僅需2,699元，期間餐飲消費達指定門檻還可免費獲贈住宿券。

豐邑集團旗下飯店包括「新竹豐邑喜來登」、「台中豐邑逢甲商旅」及即將於今年第三季開幕的「臺中豐邑慕奇夕酒店（Moxy）」皆可於2020年12月30日前使用。首波推出更加碼優惠，4月30日前入住新竹豐邑喜來登五星級「豪華雙人房」，一律不加價，再加贈兩客自助式早餐，等同每人僅需1,350元（房價已含5%稅及10%服務費）；一家四口入住「家庭四人房」加贈四客自助式早餐，每房每晚只要5,398元（房價已含5%稅及10%服務費）。

餐飲優惠亦不遑多讓，即日起至4月30日，於新竹豐邑喜來登五間餐廳：采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理、邀月亭鐵板料理、盛宴自助餐廳、大廳酒吧單筆消費滿2,000元，加價1,000元可購得「豐邑聯合住宿券」一張，相當於以3,000元享用一泊二食的超值優惠，餐廳單筆消費滿5,000元，免費贈送「豐邑聯合住宿券」一張，零元入住國際五星豪華客房。 新竹豐邑喜來登嚴謹落實防疫措施，啟動飯店多處入口封閉管控，統一由正門入口進出，並搭配體溫量測及酒精消毒服務，停車場入口同步控管體溫監測及酒精消毒，並機動調整飯店會議室做為中餐廳包廂。

(工商 )