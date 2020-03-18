中央流行疫情指揮中心今（18日）宣布，非本國籍人士一律限制入境，經濟部長沈榮津周三在立法院經濟委員會受訪表示，「尊重指揮中心決定」，從國家防疫角度來考量，經濟部一定尊重。工商活動則可以有替代方式，像是高科技業者會啟用視訊會議，作為過渡時期的方式。

外交部長吳釗燮在疫情指揮中心記者會上說，對所有要入境台灣的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律拒絕入境，台北時間19日零時開始實施。

沈榮津指出，現在是全球性的防疫，這次一開始是中國大陸生產端出問題，現在已經演變到消費端，歐美也開始認為要嚴肅面對，現在全球有一致想法，就有利於防疫。

沈榮津透露，過去就有一家海外的細胞再生公司要來找經濟部，但礙於防疫因此經濟部改採視訊會議，「覺得蠻好的」，大家都老朋友透過視訊處理好就好，對產業來說應該是可以克服問題。

不過產業界提出台灣可能會因鎖國而造成外勞不足影響生產，沈榮津說，現在已經有彈性調整，讓時間到該回國的「不急著回去」多一些緩衝時間，讓這些已經熟練工作的外勞能留下來，會更好用。反而新來的外勞還要從頭訓練起。

(工商 )