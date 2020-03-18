台積電（2330）即將於明（19）日除息2.5元，由於短線股價跌幅達23.4％，再加上台積電ADR於17日強彈8％多，有相當大的套利空間，激勵一早股價衝高至272.5元，惟隨著美股期指翻黑，外資對台積電操作仍偏保守，股價隨即拉至盤下，但拉回至265元波段低點後，股價隨即止穩，呈現軟中透堅走勢。

以台積電ADR 17日收盤大漲8.11％，收在48.54美元，以及新台幣匯率17日收在30.25元來計算，相當於台積電在台股1股的價值為294元，然而台積電受到此波疫情衝擊，股價已明顯超跌，18日股價低點再度來到265元波段低價，但逢低買盤承接力道不弱。

投資專家指出，台積電今年每股盈餘（EPS）即使由17元下修至16元，獲利仍然有機會成長2位數，再以每年可有10～12元穩定的配息，中長期投資股價不寂寞，一旦未來疫情緩和後，台積電股價將率先領軍台股強彈。

(工商 )