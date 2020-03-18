俄羅斯與OPEC之間的爭執，演變成一場原油價格戰，儘管北海布蘭特原油以及美國西德州原油今年跌幅已近50％，但法人仍認為，由於供需失衡加劇，油價短期恐難有起色。

國泰投顧表示，北海布蘭特原油跌至每桶32美元，美國西德州原油跌至30美元以下，年初至今兩者跌幅為49％與48.4％，美國頁岩油頓時成為一門無利可圖的生意。

國泰投顧認為，美國頁岩油開採成本普遍約為35-40美元，加上營運管理的銷售支出，若想維持10％利潤率，均衡油價至少要在40-50美元。當市場價格低於40美元時，賠本生意無人願意做，相關能源公司將選擇停止生產，進入冬眠模式以續命。若低油價的期間超過3個月，從過往經驗來看，能源公司可能關閉鑽油井，從而降低原油市場的供給。

國泰投顧進一步指出，非OPEC成員在2020年可能會持續增加，並且在OPEC新一輪減產協議破局後，OPEC與俄羅斯在2020上半年的產量也可能增加，在全球原油供需失衡加劇，近期油價可能下探先前低點。另根據OPEC最新發布的報告中顯示，全球原油需求在2020上半年將較去年下滑，直到第三季才有可能回升。

(工商 )