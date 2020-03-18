投行野村發布最新報告稱，大陸1至2月的經濟數據低於市場預期，反映出新冠肺炎疫情的嚴重影響，由於封城等措施從1月23日起才開始施行，經濟受到的實際衝擊可能比1至2月等數據所反映出的下滑更大。預計2020年第一季大陸GDP實際增速可能負增長，全年增幅4.8％。

路透報導，報告稱，由於目前商業復甦仍然緩慢（目前僅恢復到正常水準的70％），預計儘管可能有所回升，但3月的經濟活動數據仍將出現負值。預計大陸實際GDP與2019年同期相比，增速將從2019年第四季的6.0％，降至第一季的0％。

報告指出，「由於肺炎疫情迅速蔓延成為全球大流行病，並將可能在未來幾季對大陸外銷造成巨大壓力，已將2020年兩季GDP與2019年同期相比，增速從6.5％下調至5％，並將2020年全年GDP增速從5％下調至4.8％。

此外，受到肺炎疫情影響，經濟短期內「V型」反彈的可能性變得更加渺茫。疫情不僅給供給端造成沉重打擊，未來幾周大陸還將面臨外銷驟降的局面。

報告預計，由於肺炎疫情是對供給端，以及需求端的雙重打擊，透過擴大信貸投放以刺激需求的常規政策可能不會奏效，而且大陸政府目前的政策空間又十分有限。

野村預計未來幾月大陸將推出更多金融援助措施與政策寬鬆，包括透過中期借貸便利（MLF）、定向MLF（TMLF），以及降準降息措施為市場注入流動性，透過抵押補充貸款（PSL）等借貸便利幫助債務延期，還有減稅降費、降低利息費用與削減公共事業費用等措施。

報告稱，預計大陸政府將在未來幾周分別下調1年期存款基準利率，以及1年期MLF中標利率各25個基點。還預計大陸將會公布推升終端需求的政策，但由於目前的政策空間較前幾輪寬鬆周期明顯縮小，野村不認為大陸政府會推出新一輪的大規模刺激措施。

(工商 )