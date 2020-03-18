板橋慈惠宮、板橋接雲寺、埔墘福德宮等宮廟18日聯合捐款新北市「防疫基金」1865萬元，今日由市長侯友宜代表受贈並頒發感謝狀，新北市民政局指出，累計至今，新北宗教團體捐款本基金已達2286萬5000元。

侯友宜表示，疫情來勢洶洶，感謝各宗教團體鼎力相助，與市府並肩作戰，守護家園，除宗教撫慰，也捐贈物資及防疫基金款項，善款都將補助社區照顧關懷及兒少服務據點、銀髮俱樂部、課後照顧單位等，購買耳溫槍、口罩及酒精等防疫物資，幫大家做好自我健康管理，防範疫情擴散。

民政局長柯慶忠表示，新北宗教團體累計捐助防疫基金2286萬5000元，其中板橋慈惠宮捐助1000萬元、接雲寺600萬元、深丘福德宮200萬元、新北市佛教會121萬5千元、承天禪寺100萬元、埔墘福德宮100萬，新莊地藏庵50萬元、新莊慈祐宮30萬元、金山財神廟30萬元、財團法人新北市北極宮20萬元、石碇五路財神廟15萬元、新莊武聖廟10萬元、淡水清水巖10萬元。

慈惠宮副主委游嘉明表示，新冠肺炎蔓延造成人心恐慌，板橋媽護佑眾生，盼疫情能盡快度過；接雲寺主委江清秀也說，廟方秉觀音菩薩濟世精神，與政府一齊安定民心、防止疫情擴散。

埔墘福德宮主委暨新北果菜公司董事長廖榮清指出，宏揚福德正神慈悲精神，捐贈防疫基金支持市府抗疫工作，讓大家平安度過疫情。

(中時 )