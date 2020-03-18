繼「限韓令」、「限古令」、「限薪令」後，中國大陸在新冠肺炎疫情猛爆期間，又頒布「網絡綜藝節目內容審核標準細則」，針對越來越受歡迎、但規定相對於電視綜藝來得寬鬆的網路綜藝部分，公布審核規則，其中，竟出現所謂「限籍令」，引發網友關注，紛紛起底線上一線紅星，包含吳亦凡、「花木蘭」劉亦菲等，都被視為「不當」。

陸廣電局為網路綜藝制定新規，包含出演人員的國籍都有限制。(取材自微博)

大陸廣電局最新頒布了針對網路綜藝的審核標準細則，不僅對於節目類型、舞台美編布景、節目製作包裝等加以規定，連製作團隊及出演藝人的選用、言行舉止等，都有規範，據《人民網》報導，此規範目的是為提升節目品質及滿足人民美好精神，其中引發網路上熱議的，是第一部分第一項細則「「主創及出鏡人員選用問題」，質量部分要求不可選用有調侃、詆毀、汙衊、攻擊中國特色社會主義制度或國家主權、安全和發展利益等言行的人員，有擾亂社會秩序、醜聞劣跡及犯罪「前科」者，也不得任用。

而第4點，竟直言「選用外國國籍或港澳台籍人士不當的」，此規定影響廣泛，網友紛紛起底盤點當紅的藝人、影星，被點名的有加拿大籍的吳亦凡、美國籍的劉亦菲、新加坡籍的李連杰、英國籍的張鐵林等，當然台籍藝人也在範圍內，然按前規定，沒汙點前科者應該沒問題，但最終解釋權在大陸官方手上，是否讓影響擴大，端看官方後續態度。

(中時電子報)