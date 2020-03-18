5G大戰提前開打，遠傳宣布即日起申辦iPhone 11／ iPhone 11 Pro／ iPhone 11 Pro Max系列，搭配指定遠傳4G新絕配999或是1399方案，綁約24個月，同時申辦行動裝置保險，不僅享有手機意外損壞保障，最快半年後還可提前續約升級換購5G iPhone且「免付違約金」、「5G新機專案價最高再折抵萬元」！

今年下半年最火熱的議題就是5G與新iPhone，遠傳表示，現在來遠傳申辦iPhone 11 指定方案，就能搶先同時預約5G電信服務與全新iPhone，享受遠傳心5G帶來無可匹敵的極速新體驗。

遠傳這波「心5G早鳥」優惠推出「搶得先機」方案不限申辦資格，無論新申辦、攜碼或目前無約的續約用戶都能申辦，以申辦資費門檻999元加行動裝置保險349元為例，月付1348元搭配iPhone 11 Pro(256G)，不僅享有超值專案價，還享手機損壞／竊盜安心保障，常見的手機螢幕摔壞、意外落水，都在手機保險的維修範疇，降低高價iPhone手機的使用風險。

半年約滿後(合約第七個月起)可提前升級換購5G iPhone新機，到今年年底前，還可額外享有逾萬元的新機購機折扣，現在就來遠傳入手新iPhone，未來可以搶先預約享有最「潮」的新世代網路。

(中時 )