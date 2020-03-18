素有「新債王」之稱的雙線資本（DoubleLine Capital） 執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）指出，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）稱美國經濟不會陷入衰退的說法是荒謬的，並預測今年底有9成的機率美國經濟會衰退。

CNBC報導，岡拉克說，上周他預估經濟衰退的機率是80%，但隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，全球旅遊業與其他商業活動陷入停頓，目前衰退機率來到90%。

針對美國財長梅努欽周日提到經濟可能不會因為疫情陷入衰退，岡拉克直言非常可笑，他說，這一季的經濟表現顯然會非常糟糕。

不過對於股票市場，岡拉克說，自從上周五開始，他對美股已經沒有先前那麼悲觀，「我認為應該保持資金的流動性，等待時機，我們都知道股票、垃圾債都大跌許多，而市場反彈是肯定的。」強調他會保留銀彈。

美國總統川普16日也坦承，為了減緩新冠肺炎疫情蔓延，全國各地店家紛紛關閉，可能導致美國經濟減緩，邁向衰退。而美國經濟若衰退，將是近11年來首見。

(中時電子報)