賭城因應新冠肺炎

為了防止新冠肺炎疫情擴散，內華達州州長下令，將關閉賭場，還有其他如酒吧、電影院，健身房和餐廳等非必要事業，為期1個月。

據美聯社17日報導，內華達州州長希索拉克（Steve Sisolak）說，相關設施周三中午將關閉，餐廳除了外帶和外送外，也不得對外營業。

內華達州先前已宣佈緊急狀態，希索拉克說，為了減緩疫情擴散，顯然需要立即再進一步採取行動。他並力促民眾嚴肅以對，要大家為了州民的健康與安全待在家裡。

(中時電子報)